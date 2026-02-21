Haberler

Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 70'e yükseldi

Güncelleme:
Nijerya'da, Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl 70 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Salgın, 1469 şüpheli vakayla devam ederken, sağlık çalışanlarının korunmasının önemli olduğu belirtildi.

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e çıktığı bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocaktan bu yana Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Söz konusu süre zarfında 1469 şüpheli vaka tespit edildiğini söyleyen İdris, yapılan testlerde 318 vakanın pozitif çıktığını kaydetti.

İdris, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 70'e yükseldiğini ifade etti.

Salgını kontrol altına almak için NCDC'nin Ulusal Hızlı Müdahale Ekibini sekiz eyalete konuşlandırdığını aktaran İdris, ajansın ayrıca gözetim, vaka yönetimi ve toplum katılımını güçlendirmek için eyalet hükümetleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

"Sağlık çalışanlarının korunması temel bir önceliktir." diyen İdris, bu yıl şu ana kadar 15 sağlık çalışanının enfekte olduğunu belirtti."

Geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti

Söz konusu hastalık nedeniyle yılın ilk 5 haftasında 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl ise 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
