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Nijerya'nın güneybatısındaki Lagos-Badagry Otoyolu'nda yolcu taşıyan ticari minibüste çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lagos Eyaleti İtfaiye ve Kurtarma Servisinden yapılan açıklamada, Badagry bölgesindeki Magbon mevkisinde seyir halindeki ticari aracın alev aldığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü kaydedilen açıklamada, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Nijerya'da trafik kazaları, araç bakımı, aşırı hız ve trafik kurallarının ihlali gibi nedenlerle önemli bir güvenlik sorunu olmaya devam ediyor.

Lagos-Badagry Otoyolu, ülkenin ticaret merkezi Lagos'u, Benin Cumhuriyeti sınırındaki yerleşim yerlerine bağlayan önemli ulaşım güzergahları arasında bulunuyor.

Kaynak: AA