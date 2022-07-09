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Nijerya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

AA - Adam Abu - Güncel
Nijerya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da, Kurban Bayramı namazı eda edildi.

Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da, Kurban Bayramı namazı eda edildi.

Ülkede artan güvenlik sorunları nedeniyle kılınan yerlere, güvenlik güçleri sevk edildi.

Başkent Abuja'da yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazı için açık alanda saf tuttu.

Abuja'nın Annoor Camisi'nde erken saatlerden itibaren toplanan kadın, erkek ve çocuklar, geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar, tüm İslam dünyasının huzuru, barışı ve istikrarının yanı sıra ülkede artan saldırılara karşı can güvenliği endişesinin yaşanmaması ve huzurlu günlerin sürmesi için dua etti.

Annoor Cami İmamı Sheikh Muhammed Swaleh, okuduğu hutbenin ardından halkla bayramlaştı.

AA / Adam Abu - Güncel

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