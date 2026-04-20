Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Plateau eyaletinde köylere yönelik düzenlenen koordineli silahlı saldırılar sonucunda 6 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişinin yaralandığı ve birçok evin kundaklandığı bildirildi.

Berom Bölge Gençlik Birliği Sekreteri Tengong Rwang, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Berom bölgesine bağlı köylere koordineli saldırılar düzenlediğini belirtti.

Rwang, saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Çok sayıda evin de kundaklandığını aktaran Rwang, onlarca kişinin evlerini terk ettiğini söyledi.

Rwang, saldırıyı bölgedeki güvenlik güçlerine bildirdiklerini ifade etti.

Plateau eyaletinde zaman zaman saldırılar düzenleyen bazı silahlı çete üyelerinin, 29 Mart'ta eyalete bağlı Jos North bölgesinde düzenlediği silahlı saldırıda 33 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
