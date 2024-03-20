Nijerya'da kamyon kazası: 10 ölü, 48 yaralı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir kamyon, insanlara çarparak 10 kişinin hayatını kaybetmesine, 48 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

AŞIRI HIZ YAPARKEN KONTROLDEN ÇIKTI

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kaduna Sözcüsü Jonas Agwu, yaptığı açıklamada, eyaletindeki Kaduna-Abuja kara yolunda aşırı hız yapan kamyonun kontrolden çıkarak insanları ezdiğini belirtti.

Agwu, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin yaralandığını kaydetti. Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Agwu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.