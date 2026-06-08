Haberler

Nijerya Hava Kuvvetlerinden kaçırılan öğretmen ve öğrencilerin aranmasına hava desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya Hava Kuvvetleri, Oyo Eyaleti'nde 15 Mayıs'ta kaçırılan öğretmen ve öğrencilerin kurtarılması için hava gözetleme operasyonlarına devam ediyor. Elde edilen istihbarat, arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor.

Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF), Oyo Eyaleti'nde 15 Mayıs'ta kaçırılan öğretmen ve öğrencilerin kurtarılması için yürütülen operasyonlara hava gözetleme desteği sağlamayı sürdürdüğü bildirildi.

Nijerya Hava Kuvvetlerinden (NAF) yapılan yazılı açıklamaya göre, Oyo Eyaleti Valisi Seyi Makinde, Hava Kuvvetleri Komutanını temsilen Hava Mareşali Sunday Kelvin Aneke ile Lojistik Komutanlığı Hava Subayı Hava Korgeneral Abubakar Suleh'in ziyaretinde güvenlik operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Makinde, kaçırma olayının ardından NAF'ın bölgeye derhal bir hava gözetleme platformu konuşlandırdığını belirterek, hava operasyonlarından elde edilen istihbaratın arama ve kurtarma çalışmalarına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Güvenlik kurumlarının operasyonlarını söz konusu istihbarat doğrultusunda sürdürdüğünü kaydeden Makinde, kaçırılan öğretmen ve öğrencilerin güvenli şekilde kurtarılması için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi.

Makinde ayrıca, Oyo Eyalet Yönetimi'nin satın aldığı hava araçlarının Lagos'taki NAF üssünde montaj aşamasında bulunduğuna dikkati çekerek bu süreçte hava kuvvetlerinin sağladığı desteğin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Eyaletin yeni hava araçlarının, bakım, mühendislik desteği ve pilot eğitimi imkanlarından yararlanılabilmesi amacıyla NAF ile yapılan istişareler sonucunda temin edildiğini aktaran Makinde, platformların hizmete girmesiyle eyaletin güvenlik kapasitesinin daha da güçleneceğine işaret etti.

Hava Kuvvetleri Komutanı adına konuşan Suleh de NAF'ın, kaçırılanların güvenli şekilde kurtarılmasına yönelik çalışmalara destek vermeyi sürdüreceğini belirterek, Oyo Eyalet Yönetimi'nin hava kuvvetlerine sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.

Oyo Eyaleti'nin Oriire bölgesindeki okullara 15 Mayıs'ta düzenlenen saldırılarda 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırılmış, kaçırılan öğretmenlerden birinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Olayın ardından Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, kaçırılanların kurtarılması amacıyla 1000 orman korucusunun görevlendirilmesini ve özel bir güvenlik ekibinin operasyonlarını yoğunlaştırmasını onaylamıştı.

Eyaletteki öğretmenler de kaçırılan meslektaşları ve öğrencilerin serbest bırakılması talebiyle 1 Haziran'da süresiz greve başlamıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu

Demir Kubbe delik deşik! İran kritik hava üssünü vurdu
İran'ın İsrail saldırılarının ardından Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nde alarm

Füzelerin ardından ABD'den diplomatik karar: Konsolosluklar kapandı
Ederson'dan Aziz Yıldırım'a telefon: Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim

Seçim biter bitmez Aziz Yıldırım'ı aradı

İran'ın dini lideri Hamaney'den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi

İran lideri sessizliğini tek cümlelik paylaşımla bozdu
Füze saldırıları uçuşları iptal ettirdi: Havadaki uçaklar rota değiştirdi

Beyrut diye bindiler, kendilerini o ilimizde buldular!

İran'ın misillemesinde bir füze Tel Aviv'e isabet etti

İran'ın misillemesi ağır oldu! İsrail'in kalbini böyle vurdular
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı

İran füzeleri İsrailli bakanı küplere bindirdi! Çağrısı Netanyahu’ya