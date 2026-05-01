Nijerya'da operasyon: 5 Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijerya'nın Borno eyaletinde düzenlenen operasyonda 5 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Nijerya'nın Borno eyaletinde düzenlenen operasyonda 5 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Mayanti bölgesindeki operasyonda, ordu ile Boko Haram üyeleri çatıştı.

Çatışmada 5 terörist öldürüldü, çok sayıda terörist yaralı kaçtı.

Ordu, çatışmanın ardından teröristlere ait 2 bisiklet, çok sayıda silah ve önemli miktarda mühimmat ele geçirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu
