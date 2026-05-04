Haberler

Nijerya'da hava operasyonu: Çok sayıda çete üyesi etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda çok sayıda silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda çok sayıda silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun istihbarat üzerine Katsina eyaletine bağlı Faskari bölgesindeki Dan-Aji Ormanı'nda silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Ejodame, operasyonda çok sayıda silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Operasyonda çetelerin kilit yapılarının yok edildiğine işaret eden Ejodame, çete üyelerine önemli kayıplar verdirildiğini kaydetti.

Nijerya uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde hem silahlı çetelerin hem de terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Trump'tan Hürmüz için 'Özgürlük Projesi'

Trump, Hürmüz için yeni projesini açıkladı! Saatler içinde başlayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdullah Gül ile ilgili 'adaylık' iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama

Abdullah Gül ile ilgili iddiaya son noktayı koydu
Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü

Felaketi yaşadı!
Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada

Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada
Galatasaray'da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi

4-1'lik yenilgi sonrası biletini kesti

Abdullah Gül ile ilgili 'adaylık' iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama

Abdullah Gül ile ilgili iddiaya son noktayı koydu
İtalya Serie A'da şampiyon Inter

Ülkenin en büyüğü onlar! Milli yıldızımızın şampiyonluk sevinci

Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu

Askerlerini tatbikata gönderdi, bin pişman oldu