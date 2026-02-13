Haberler

Nijerya'da cumhurbaşkanı seçimi 20 Şubat 2027'de yapılacak

Nijerya'da cumhurbaşkanı seçimleri 20 Şubat 2027'de yapılacak. Seçim kampanyası süreci 18 Kasım 2026'da başlayacak.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da cumhurbaşkanı seçiminin tarihi 20 Şubat 2027 olarak belirlendi.

Nijerya'da Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) Başkanı Joash Amupitan, yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimlerinin 20 Şubat 2027'de, eyalet valisi seçimlerinin ise 6 Mart 2027'de yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı seçimleri için siyasi partilerin ve adayların kampanya sürecinin 18 Kasım 2026'da başlayıp 19 Şubat 2027'de sona ereceğini aktaran Amupitan, vali seçimleri için kampanyaların ise 15 Aralık 2026'da başlayacağını ve ilgili seçim gününden 24 saat önce, 5 Mart 2027'de sona ereceğini belirtti.

Amupitan, seçim hazırlıklarının bir parçası olarak, Sürekli Seçmen Kaydı'nın (CVR) Nisan 2026'da başlayacağını ve Ocak 2027'de sona ereceğini, böylece Nijeryalılara seçmen bilgilerini kaydetmeleri veya güncellemeleri için yeterli zaman tanınacağını dile getirdi.

Siyasi partilerin ön seçimlerini 1 Temmuz-30 Eylül tarihlerinde düzenlemeleri ve ardından aday listelerini 1-31 Ekim tarihlerinde Komisyona sunmaları bekleniyor.

