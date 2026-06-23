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Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 çiftçi yaşamını yitirdi

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Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çete üyeleri tarlada çalışan çiftçilere saldırdı. Saldırıda 9 çiftçi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Bölge lideri, saldırının hükümetin sağladığı istikrarı hedef aldığını belirtti.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 çiftçi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Kaduna eyaletine bağlı Birni Gwari bölgesinde tarlada çalışanlara saldırı düzenledi.

Saldırıda 9 çiftçi yaşamını yitirdi, çok sayıda çiftçi yaralandı.

Güvenlik uzmanı ve Birnin Gwari bölgesinin lideri Ishaq Kasai, yaptığı açıklamada, bu saldırının, hükümetin silahlı çete üyeleri ile tarım çiftçileri arasında barışı sağlamasının ardından kurulan istikrarına yönelik yıkıcı bir darbe vurduğunu söyledi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
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