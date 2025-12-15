Haberler

Nijerya'da ordunun düzenlediği operasyonda 11 Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijerya ordusu, Yobe eyaletinde düzenlenen operasyonda Boko Haram'a mensup 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Örgüt, 2009'dan bu yana on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Yobe eyaletine bağlı Guzamala bölgesinde Boko Haram'a operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 11 Boko Haram mensubunun öldürüldüğü, çok sayıda teröristin de yaralandığı kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
