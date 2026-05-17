Haberler

Nijerya'daki okul saldırısında 42 öğrencinin kaçırıldığı açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütünün bir okula düzenlediği saldırıda 42 öğrenci kaçırıldı. Olay, öğrencilerin sabah derslerine hazırlandığı sırada meydana geldi. Senatör Ali Ndume, ailelerde travma ve moral bozukluğu yaşandığını belirtti.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki terör örgütü Boko Haram'ın bir okula düzenlediği saldırıda kaçırılan öğrenci sayısının 42 olduğu bildirildi.

Güney Borno Bölgesi Senatörü Ali Ndume, yaptığı açıklamada, Boko Haram üyelerinin 15 Mayıs'ta Borno eyaletine bağlı Askira-Uba bölgesinde bir okula düzenlediği saldırıda 42 öğrenciyi kaçırdığını söyledi.

Bu sarsıcı kaçırılma olayının birçok ebeveyn ve veliyi umutsuzluğa sürüklediğini dile getiren Ndume, ailelerde travma ve moral bozukluğuna yol açtığını ifade etti.

Ndume, okuldaki öğrencilerin kaçırılmasının dehşet verici olduğunu, bu olayın yoksul ve azimli öğrencilerin sabahın erken saatlerinde derslerine dalmış oldukları bir anda meydana geldiğini belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu
Trump’tan 'fırtına öncesi sessizlik' paylaşımı

Trump'tan "Savaş yeniden başlıyor" dedirten paylaşım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu

Bir dönem sona erdi! Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir

Bu görüntüler başlarını derde soktu! Şampiyonluk el değiştirebilir

'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor

'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de

İmzalar atıldı! Arda'dan sonra Real Madrid'de bir Türk daha
İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti

İstanbul'da yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta