Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 150'den fazla sivil kurtarıldı

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram tarafından rehin alınan 150'den fazla sivil, yürütülen askeri operasyon sonucu kurtarıldı. Operasyon sırasında 5 asker yaralandı.

Ülkede teröristlere yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Biu bölgesinde Boko Haram üyelerinin saldırı girişimini engellediğini belirtti.

Uba, engellenen saldırı girişiminin ardından, ordunun teröristlere karşı operasyon düzenlediğini aktardı.

Operasyonda teröristlerin rehin aldığı 150 sivilin kurtarıldığını belirten Uba, kurtarılanların çoğunun kadın ve çocuk olduğunu ifade etti.

Uba, operasyon sırasında yaralanan 5 askerin de tedavi altına alındığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu
