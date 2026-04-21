Nijerya'da hava operasyonlarında çok sayıda Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijerya'nın Borno eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda terör örgütü Boko Haram'a ait çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında teröristlerin sığınakları da imha edildi.

Nijerya'nın Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonlarında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun aldığı istihbarat bilgileri üzerine Borno eyaletindeki Sambisa ormanında, Boko Haram'a yönelik hava operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Ejodame, operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Ordunun kuzeydoğudaki terörist unsurlar üzerinde yoğun baskı uyguladığını aktaran Ejodame, operasyonda teröristlerin sığınaklarının da imha edildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu
