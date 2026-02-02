Nijerya'da 11 Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, Borno eyaletindeki Sambisa ormanında Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütünün elebaşı Ebu Halid ve 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedilerek, Ebu Halid'in örgüt içinde kilit bir figür olduğu ve Sambisa eksenindeki operasyonları ile lojistiği koordine ettiği ifade edildi.

Orduda herhangi bir can kaybı yaşanmadığına işaret edilen açıklamada, ordunun ülkenin kuzeydoğusundaki ormanlık alanlarda terör operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.