Haberler

Nijerya'da 11 Boko Haram üyesi öldürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Sambisa ormanında düzenlenen operasyonda Boko Haram terör örgütü lideri Ebu Halid ile birlikte toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi. Ülke, son yıllarda terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, Borno eyaletindeki Sambisa ormanında Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütünün elebaşı Ebu Halid ve 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedilerek, Ebu Halid'in örgüt içinde kilit bir figür olduğu ve Sambisa eksenindeki operasyonları ile lojistiği koordine ettiği ifade edildi.

Orduda herhangi bir can kaybı yaşanmadığına işaret edilen açıklamada, ordunun ülkenin kuzeydoğusundaki ormanlık alanlarda terör operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek

Savaşın eşiğindeki İran ve ABD Türkiye'de bir araya gelecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı

İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10'a yükseldi

Katliam otobüsünden bir acı haber daha! Can kaybı sayısı arttı
Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini

Yapay zeka, Juventus eşleşmesinin galibini tahmin etti
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı

İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Manchester City, Tottenham karşısında iki farklı üstünlüğünü koruyamadı

2-0 öne geçtikleri maçta felaketi yaşadılar
Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor