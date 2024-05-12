Nijerya'da Bir Kadının Mücadelesi: Üniversiteyi Bitirdi, Çocuklarına Eğitim Sağladı

Dünya genelinde okula gidemeyen çocuk sayısının en fazla olduğu Nijerya'da Ayşe Ali, 24 yıl önce eşini kaybetmesinin ardından farklı işlerde çalışarak hem hayali olan üniversiteyi bitirdi hem de oğullarının eğitim almasını sağladı.

Nijerya, dünyada okula gidemeyen çocuk sayısının en fazla olduğu ülkeler arasında başı çekiyor.

Ülkede erkek çocuklarının aksine kız çocukların eğitimine önem verilmiyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) verilerine göre, Nijerya genelinde 7,5 milyon kız çocuğu okula gidemiyor. Bunlardan çoğu yoksulluk nedeniyle erken yaşlarda çalışmaya başlarken, bazıları da evlendiriliyor.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da Nijerya Oryantasyon Ajansının basın müşavirliğinde çalışan 50 yaşındaki Ali de liseyi bitirir bitirmez 17 yaşında evlendirilen gençler arasında. Ancak onu farklı kılan, üniversite hayalinden vazgeçmemesi ve çocuklarına bakarken bile okulunu bitirmesi.

AA muhabirine hikayesini anlatan Ali, evliliğinin 8'inci yılında eşini teşhis edilemeyen bir hastalıktan kaybetmesinin ardından iki erkek çocuğuna hem annelik hem de babalık yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Çocuklarına bakmak için farklı işlerde çalışmaya başladığını belirten Ali, "Benim ailemin durumu da kocamın ailesinin durumu da iyi değildi. Başta evlerde para karşılığında çamaşır ve bulaşık yıkamaya başladım, sonra kazandığım paralarla yol kenarında bir şeyler sattım." diye konuştu.

Çalışırken üniversitede okumanın önemini daha da iyi anladığını dile getiren Ali, bu nedenle elde ettiği gelirlerin bir kısmını üniversite hayalini gerçekleştirmek için biriktirdiğini anlattı.

Daha sonra açık öğretimde eğitime başladığında okul masrafını karşılamak için çalışmaya devam ettiğini söyleyen Ali, "Bir anne olarak hem okumak hem çalışmak benim için zordu ama bunu yapmazsam kimse çocuklarıma bakmayacaktı." diye konuştu.

"Oğullarım benim gururum"

Ali, halihazırda bir kamu kurumunda çalışmasına rağmen ülkedeki ekonomik durum nedeniyle çocuklarına bakmakta zorlandığına işaret etti.

Oğullarının 24 ve 22 yaşlarında olduğunu söyleyen Ali, "Maddi sıkıntılardan dolayı çocuklarım eğitime geç başladı. İlk oğlum üniversitede okuyor, ikinci oğlum ise liseyi yeni bitirdi. Onlara baktıkça gurur duyuyorum. Oğullarım benim gururum." ifadesini kullandı.