Nijerya'da 17 hamile kadın ve 10 çocuk tutsak evinden kurtarıldı

Güncelleme:
Lagos'ta düzenlenen operasyonla, 'bebek fabrikası' olarak adlandırılan bir tutsak evinden 17 hamile kadın ve 10 çocuk kurtarıldı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Nijerya'nın Lagos eyaletinde düzenlenen operasyonla 17 hamile kadın ve 10 çocuk "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evinden kurtarıldı.

Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Ajansı (NSCDC) Lagos Müdürü Adedotun Keshinro, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lagos'un Badagry bölgesinde alınan istihbarat üzerine operasyon düzenlendiğini belirtti.

Keshinro, operasyonda tespit edilen "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evinden, 17 hamile kadın ve 10 çocuğun kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılan hamile kadınların 18-35 yaşlarında olduğunu aktaran Keshinro, operasyonda 2 şüphelinin de gözaltına alındığını söyledi.

Ülkede, kaçırılan kadınların doğurduğu bebeklerin yasa dışı yollardan satıldığı bu evlere "bebek fabrikası" deniliyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı
ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde yağan dolu araçları mahvetti

Beyzbol topu büyüklüğünde yağdı, sağlam araba bırakmadı!
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi

Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Samsun'da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu

Tam 9 yerinden bıçakladı: Mesai arkadaşını hayattan kopardı!
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde yağan dolu araçları mahvetti

Beyzbol topu büyüklüğünde yağdı, sağlam araba bırakmadı!
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de

25 yıl aradan sonra Premier Lig'deler!