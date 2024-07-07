İmzalar atıldı! 3 Afrika ülkesinden konfederasyon olma kararı

Nijer, Mali ve Burkina Faso, konfederasyon kurmalarına olanak veren ortak bildiriyi imzaladı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakı'nı (AES) kuran 3 ülke, ilk zirvelerini Nijer'in başkenti Niamey'de düzenledi. Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tchiani ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Niamey'de zirve dolayısıyla bir araya geldi. Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonu'nu" kurmayı öngören ortak bildiri imzalandı, Mali Cumhurbaşkanı Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçildi.

ECOWAS'A KAPIYI TAMAMEN KAPATTILAR

Öte yandan zirvede ECOWAS'a dönüşün mümkün olmadığının da altı çizildi. Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore, X hesabından yaptığı paylaşımda, AES'nin Nijer, Mali ve Burkina Faso halklarının refahı için muazzam bir potansiyele sahip olduğunu yazdı. Traore, Sahel Devletleri Konfederasyonu sayesinde de bağımsızlıklarını pekiştireceklerini kaydetti.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK ALANLARIN BAŞINDA "GÜVENLİK" VAR

Mali, Burkina Faso ve Nijer, Eylül 2023'te AES'i kurmuş, 28 Ocak'ta yayımladıkları ortak bildiride ECOWAS'tan çekileceklerini duyurmuştu. Toplam nüfusu 72 milyonu bulan söz konusu 3 ülkenin, AES kapsamında başta güvenlik olmak üzere birçok alanda işbirliği yapması bekleniyor.