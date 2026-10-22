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Nijer'in kuzeyinde iki yolcu otobüsüne saldırıda asker dahil 12 kişi öldü

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Nijer'in kuzeyinde iki yolcu otobüsüne saldırıda asker dahil 12 kişi öldü
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Nijer'in kuzeyindeki Arlit-Agadez yolunda salı günü iki yolcu otobüsüne silahlı saldırıda 12 kişi öldü, yaklaşık 10 kişi yaralandı. Agadez Bölge Valisi Ibra Boulama Issa, aralarında bir askerin de bulunduğu 12 kişinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

NİAMEY, 22 Ekim (Xinhua) -- Nijer'in kuzeyindeki Arlit-Agadez kara yolunda salı günü iki yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında bir askerin de bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 kişi yaralandı.

Agadez Bölge Valisi Ibra Boulama Issa çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu masum insanların hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz" dedi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, üç araçla hareket eden silahlı kişiler, Agadez'e yaklaşık 35 kilometre mesafede iki yolcu otobüsünün önünü keserek yolculara ateş açtı.

Bölge yetkilileri, saldırının otobüslerden birinde altın taşınmasıyla bağlantılı olabileceğini belirtti. Saldırganların yakalanması ve olayın aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Xinhua
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