Nijerya'da Üç Köye Düzenlenen Silahlı Saldırılarda Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti

ABUJA, 16 Şubat (Xinhua) -- Nijerya'nın orta kesimlerindeki Nijer eyaletine bağlı 3 ayrı köye hafta sonu kimliği belirsiz saldırganların düzenlediği silahlı saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti.

Birden çok kaynağın verdiği bilgilere göre, motosikletli saldırganlar cuma gecesi Tunga-Makeri, cumartesi sabahı Paso, ardından da Konkoso köylerine baskın düzenledi.

Yerel medyanın ve bölge sakinlerinin verdiği bilgilere göre, köylerin bulunduğu Nijer'in Borgu Yerel Yönetim Bölgesi'nde son aylarda sık sık saldırılar yaşanıyor.

Yerel medyanın yerel kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre en az 26 kişi hayatını kaybetti. Ancak bölge sakinleri ölü sayısının 30'u aştığını belirtiyor. Saldırıları doğrulayan Nijer polisi, evlerin yakıldığını ve bazı bölge sakinlerinin kaçırıldığını belirtirken, ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Nijer Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.