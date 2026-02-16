Haberler

Nijerya'da Üç Köye Düzenlenen Silahlı Saldırılarda Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijer'in Borgu Yerel Yönetim Bölgesi'nde motosikletli saldırganlar tarafından düzenlenen silahlı saldırılarda en az 26 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar sonucu köylerde evler yakıldı ve bazı sakinler kaçırıldı.

ABUJA, 16 Şubat (Xinhua) -- Nijerya'nın orta kesimlerindeki Nijer eyaletine bağlı 3 ayrı köye hafta sonu kimliği belirsiz saldırganların düzenlediği silahlı saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti.

Birden çok kaynağın verdiği bilgilere göre, motosikletli saldırganlar cuma gecesi Tunga-Makeri, cumartesi sabahı Paso, ardından da Konkoso köylerine baskın düzenledi.

Yerel medyanın ve bölge sakinlerinin verdiği bilgilere göre, köylerin bulunduğu Nijer'in Borgu Yerel Yönetim Bölgesi'nde son aylarda sık sık saldırılar yaşanıyor.

Yerel medyanın yerel kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre en az 26 kişi hayatını kaybetti. Ancak bölge sakinleri ölü sayısının 30'u aştığını belirtiyor. Saldırıları doğrulayan Nijer polisi, evlerin yakıldığını ve bazı bölge sakinlerinin kaçırıldığını belirtirken, ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Nijer Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dağ patladı içinden şelale çıktı

Dağ patladı içinden şelale çıktı
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
LeBron James'in İsrail için söyledikleri olay oldu

Dünyaca ünlü ismin İsrail için söylediklerine bakar mısınız
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?
Dağ patladı içinden şelale çıktı

Dağ patladı içinden şelale çıktı
Gülsim Ali'den öpüşme sahnesi açıklaması: Kısmet başka projelerde

Yıldız oyuncudan dikkat çeken açıklama
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler

Genç çifti yıkan gerçek! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler