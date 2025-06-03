Niğde ve Bor'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Niğde ve Bor'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
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Niğde ve Bor'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonlarda 25,82 gram metamfetamin ve 8,93 gram eroin ele geçirildi.

Niğde ve Bor'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28-31 Mayıs arasında düzenlediği müşterek operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 25,82 gram metamfetamin, 8,93 gram eroin, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile 5 cam aparat ele geçirildi.

???????Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.???????

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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