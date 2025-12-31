Haberler

Niğde Valisi Çelik'ten yeni yıl mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Valisi Cahit Çelik, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, huzur, güven ve dayanışma ruhunun 2026'da da devam etmesini diledi. Aynı zamanda, gençlerin ve kadınların güçlenmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

Niğde Valisi Cahit Çelik, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, 2026'ya birlik ve beraberlik içirisinde girmenin huzurunu yaşıdıklarını ifade etti.

Kentte ve ülkede huzur ve güven ortamının hakim olduğunu belirten Çelik, yeni yılda da dayanışma ruhunun güçlendirilerek devam edeceğine inandığını kaydetti.

Çelik, gençlerin hayallerine ulaşabildiği, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü şekilde yer aldığı bir kent için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tarımda, sanayide ve üretimde ilimizin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, Niğde'mizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir şehir hedefiyle yürüttüğümüz kamu yatırımlarını, vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunan hizmetler haline getirmek temel önceliğimizdir. İnanıyorum ki gönül gönüle vererek, birbirimize destek olarak ve ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek yarınlara daha umutla bakacağız. 2026 yılı hepimiz için sağlık, huzur, bereket ve mutlulukla dolu bir yıl olsun. Tüm Niğdeli hemşehrilerimin yeni yılını en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim

Dünya devini batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Çılgın teklif! Milli yıldızımız Mohamed Salah'ın tahtına oturuyor

Milli yıldızımız Salah'ın tahtına oturuyor
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi