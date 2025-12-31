Niğde Valisi Çelik'ten yeni yıl mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, 2026'ya birlik ve beraberlik içirisinde girmenin huzurunu yaşıdıklarını ifade etti.

Kentte ve ülkede huzur ve güven ortamının hakim olduğunu belirten Çelik, yeni yılda da dayanışma ruhunun güçlendirilerek devam edeceğine inandığını kaydetti.

Çelik, gençlerin hayallerine ulaşabildiği, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü şekilde yer aldığı bir kent için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tarımda, sanayide ve üretimde ilimizin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, Niğde'mizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir şehir hedefiyle yürüttüğümüz kamu yatırımlarını, vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunan hizmetler haline getirmek temel önceliğimizdir. İnanıyorum ki gönül gönüle vererek, birbirimize destek olarak ve ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek yarınlara daha umutla bakacağız. 2026 yılı hepimiz için sağlık, huzur, bereket ve mutlulukla dolu bir yıl olsun. Tüm Niğdeli hemşehrilerimin yeni yılını en içten duygularımla kutluyorum."