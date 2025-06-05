Niğde Valisi Çelik'ten Kurban Bayramı mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, milletçe birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği müstesna günlerden biri olan Kurban Bayramı'nı, karşılamanın huzuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik gibi yüce değerlerin hatırlanmasına, yaşatılmasına vesile olan özel günler olduğunu vurgulayan Vali Çelik, şunları kaydetti:

"Bu mübarek günler, millet olarak geçmişten gelen kültürel ve manevi mirasımızı geleceğe taşımamıza imkan sağlayan güçlü bir bağ niteliğindedir. İçinde bulunduğumuz bayram günleri, yardımlaşmanın arttığı, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların geride bırakıldığı, birlik ve beraberlik duygularının en üst seviyeye çıktığı zamanlardır. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, tüm Niğdeli hemşehrilerimin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."