Niğde Valisi Çelik'ten Kurban Bayramı mesajı

Niğde Valisi Çelik'ten Kurban Bayramı mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Cahit Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, milletçe birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği müstesna günlerden biri olan Kurban Bayramı'nı, karşılamanın huzuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik gibi yüce değerlerin hatırlanmasına, yaşatılmasına vesile olan özel günler olduğunu vurgulayan Vali Çelik, şunları kaydetti:

"Bu mübarek günler, millet olarak geçmişten gelen kültürel ve manevi mirasımızı geleceğe taşımamıza imkan sağlayan güçlü bir bağ niteliğindedir. İçinde bulunduğumuz bayram günleri, yardımlaşmanın arttığı, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların geride bırakıldığı, birlik ve beraberlik duygularının en üst seviyeye çıktığı zamanlardır. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, tüm Niğdeli hemşehrilerimin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
Çin lideri Xi Jinping ile görüşen Trump'tan ilk mesaj: Çok olumlu geçti, beni Pekin'e davet etti

Çin lideri ile görüşen Trump'tan ilk mesaj geldi
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.