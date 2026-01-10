Haberler

Niğde Valisi Cahit Çelik, basın mensuplarıyla buluştu

Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek gazetecilerin önemine vurgu yaptı ve teşekkür etti.

Çelik, Ketençimen Kayak Merkezi'nde düzenlenen programda, basın mensuplarının gününü kutladı.

Gazetecilerin kendileri için önemli olduğunu belirten Çelik, ilkeli, dürüst, ahlaklı, vatanını seven bir çerçevede yapılan haberciliğin ülkeye de hizmet ettiğini söyledi.

Çelik, gazetecilerin zor şartlarda görevlerini özveriyle yaptıklarını kaydetti.

Görev süresince emek veren gazetecilere teşekür eden Çelik, şöyle devam etti:

"Güzel bir birlik ve beraberlik içerisinde çalıştık. Yerel basında çok değer ve önem veren birisiyim. Basın olarak ilimizle ilgili haberleri yapmak zorundayız ama bazen kamu güvenliği açısından hassas olan konularda bizleri dinlediniz. İlimizin menfaatlerini hep ön planda tuttunuz. Bu çerçevede bir habercilik anlayışı sürdürdünüz. Bazen sizlerle bir yarı maraton koşusunda, dağlarda, bir kaza yerinde, bir taziyede beraber olduk. Sizlerle bir sürü farklı mekanda bir araya geldik. Sizlere çok teşekkür ediyorum."

Çelik, konuşmasının ardından gazetecilere hediye takdim ederek fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
500

