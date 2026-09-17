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Niğde Valisi Akmeşe'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

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Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmeşe, mesajında, Türk milletinin tarih boyunca hürriyetinden ve bağımsızlığından taviz vermediğini ifade etti.

Türk milletinin vatan ve bayrak uğruna mücadeleyi şiar edindiğini belirten Akmeşe, şehit ve gazilerin vatanın bölünmez bütünlüğünün en büyük teminatı olduğunu vurguladı.

Akmeşe, TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanının verildiğini anımsattı.

Milletin şehitlik mertebesine erişmeyi en yüksek paye bildiğini belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

"Bu necip millet için şehitler nurlanmış, gaziler onurlanmış şahıslar demektir. Vatanımızın her karış toprağını kahramanca savunan gazilerimiz, aziz milletimizin birlik, beraberlik ve fedakarlık timsalidir. Devletimiz ve milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kahraman gazilerimizin ve şehit emanetlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve esenlik dolu bir ömür diliyor, 19 Eylül Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA
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