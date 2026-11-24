Niğde Valiliği bugün kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak için uyarıda bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Niğde Valiliği, bugün kent genelinde yerel kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak uyarıda bulundu. Açıklamada yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Niğde Valiliği, kentte etkili olması beklenen sağanak nedeniyle uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün kent genelinde yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Açıklamada, beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA