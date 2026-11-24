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Niğde Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde son bir haftada meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 16-22 Kasım tarihleri arasında kentte meydana gelen asayiş olaylarında 223 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Uyuşturucu operasyonlarında, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 20 şüpheli yakalandı.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmalarda, vücut izlerinden 8 olay aydınlatıldı.

Kaçakçılık operasyonlarında da 7 zanlı gözaltına alındı.

Trafik uygulama ve denetimlerinde ise 32 bin 689 araç kontrol edildi. İhlal tespit edilen 2 bin 166 sürücüye cezai işlem uygulandı, 144 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA