NÖHÜ ile KADEM arasında işbirliği protokolü imzalandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Kadın ve Demokrasi Vakfı arasında 'Sürdürülebilir Yaşam İçin Harekete Geç!' projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. Proje, gençlerin çevre dostu alışkanlıklar edinmesini ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Niğde Temsilciliği arasında "Sürdürülebilir Yaşam İçin Harekete Geç! Projesi" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokolün proje ortakları arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de yer alıyor.

Projeyle, gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyerek öğrenmeye dayalı faaliyetler yoluyla sürdürülebilir yaşam becerileri kazanmaları ve çevre dostu alışkanlıklar edinmeleri hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verile Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, projenin gençlerin sürdürülebilir yaşam bilinci kazanmasına katkı sunacağını belirtti.

Projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Uslu, "Üniversite olarak kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini önemsiyoruz. Toplumsal fayda üreten çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. Bu protokole destek veren tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum. İşbirliğimiz hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
