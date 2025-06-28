Niğde Üniversitesi'nde Bilim Kafe Etkinliği: Dijital Tarım Vizyonu

Niğde Üniversitesi'nde Bilim Kafe Etkinliği: Dijital Tarım Vizyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, YÖK Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonuyla düzenlenen Bilim Kafe buluşmasında tarımsal uygulama çalışmaları ve dijital tarım vizyonunu tanıttı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, tarımda ileri teknolojilerin uygulanmasına odaklandıklarını belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesince (NÖHÜ) düzenlenen "Bilim Kafe" buluşmalarında üniversitenin tarımsal uygulama çalışmaları ve tarım vizyonu anlatıldı.

Niğde Kale 100. Yıl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan NÖHÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, tarım konusunda ileri teknolojileri uygulayan bir fakülte olduklarını söyledi.

Fakültede bilimsel konularda kendisini çok iyi yetiştirmiş öğretim üyelerinin görev aldığını belirten Şekeroğlu, şunları kaydetti:

"Amacımız tarımsal alanda faaliyet gösteren üreticilerimize yeni tarım vizyonu olarak dijital tarım uygulamaları hakkında bilgi vermektir. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi önümüzdeki yıllarda Türk tarımında tarımsal politikaların belirlenmesinde öncü rol oynayacaktır. Bu bağlamda Niğde'de bir takım çalışmalara başladık ve bu çalışmalarda belli bir seviyeye geldik. Bizim tarım da iki desenimiz var. Birisi bitkisel üretim, diğeri ise hayvansal üretimdir. Bu kapsamda araştırma ve uygulama merkezlerimizde, bitkiler ve hayvansal üretime dair ıslah araştırma ve çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
Özel'den kurultay davası öncesi olay çıkış: Maksat sonuç almak değil, partiyi tartıştırmak

Özel'den kavgayı alevlendirecek sözler: Asıl maksat partiyi...
Bakan Yumaklı: Orman yangınlarının 6'sı sürüyor, 3 kişi gözaltında

Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor! İlk gözaltılar başladı
Orman yangınında itfaiyecilerin ölüm kalım savaşı: Geri çık ağabey yanacağız

Canları pahasına alevlerin içine daldılar: Ağabey yanacağız, geri çık
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında köy kül oldu, görüntüler korkunç

Orman yangını giderek büyüyor! Köy kül oldu, görüntüler korkunç
Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! Önündeki kupa dikkat çekti

Ertuğrul Doğan'ın sözleri sonrası telefona sarıldı
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.