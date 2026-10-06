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Niğde Ulukışla'da operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 168 puro ele geçirildi

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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmanın Niğde-Adana Otoyolu Eminlik Gişeleri'ndeki aramasında 168 puro, 1 kilogram nargile tütünü ve 9 paket sigara ele geçirildi. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik Gişeleri'nde yol arama ve kontrol faaliyeti sırasında bir araçta arama yaptı.

Aramada, 2 tablet, 2 cep telefonu, 2 tıraş makinesi, 4 termos, 15 ısıtılmış tütün mamulü cihazı, 20 elektronik nargile cihazı, 168 puro, 1 kilogram nargile tütünü ve 9 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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