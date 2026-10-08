Haberler

Niğde Emniyeti, 17 etkinlikte 2 bin 301 kişiye uyuşturucu bilgilendirmesi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Emniyeti, 17 etkinlikte 2 bin 301 kişiye uyuşturucu bilgilendirmesi yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında 17 etkinlik düzenledi. Etkinliklerde 2 bin 301 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri 17 etkinlikte, 2 bin 301 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulunarak broşür dağıttı.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
İspanya'da konut krizinin sembolüydü! Evinden çıkarıldıktan 15 gün sonra öldü

Bir ülke onun için ayağa kalktı! 15 gün sonra kahreden haber geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son kararını verdi

İstifa edecek mi? Son kararını verdi
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir motosiklet kazasında can verdi! Eşi korkunç anlara tanık oldu

Seslendirme sanatçısının kahreden ölümü! Eşi de oradaydı
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi

TRT yorumcusunun Fenerbahçe maçında söylediklerine tepki yağıyor

Şener Üşümezsoy'un uyardığı noktada art arda depremler

Şener Üşümezsoy’un işaret ettiği yerde peş peşe depremler
Rahmi Koç kesenin ağzını açtı! Filenin Sultanları'na servet

1 milyon euroluk kare!
Trabzonlu öğretmenle evlenen Güney Koreli damada 2 şart: Ne ev ne araba, işte kayınpederin isteği

Trabzonlu öğretmenle evlenen Güney Koreli damada 2 şart