Niğde'de Zirai İlaç Patlaması: 4 Çalışan Hastaneye Kaldırıldı

NİĞDE'de, dağıtıma çıkarılmak üzere araca yüklenen kargo paketleri arasında, içinde zirai ilaç olan tenekenin patlaması sonucu 4 çalışan, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kentteki PTT Kargo Şubesi'nde, dağıtıma çıkmaya hazırlanan kargo firması çalışanları, gönderileri araçlarına yerleştirirken, içinde zirai ilaç olan teneke patladı. Tenekedeki zirai ilaçlarla temas eden çalışanlar, yüklemeyi durdurdu. İhbarla adrese sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin ölçümlerinde tenekede kimyasal maddenin yoğun çıkması üzerine Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, köpüklü suyla temizlik çalışması yaptı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.