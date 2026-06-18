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Niğde'de zincirleme kaza: 10 yaralı

Niğde'de zincirleme kaza: 10 yaralı
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Niğde-Kayseri kara yolu Gümüşler Kavşağı'nda iki kamyonet ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.

NİĞDE'de iki kamyonet ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerindi Niğde-Kayseri kara yolu Gümüşler Kavşağında meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 51 ACL 545 plakalı hafif ticari araç ile 33 AGY 582 ve 51 AEZ 304 plakalı iki kamyonet henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda yaralanan 10 kişi, ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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