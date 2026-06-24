Niğde'de 2 firari hükümlü yakalandı

Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalarda, haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 19 yıl 7 ay 18 gün ve 12 yıl 6 ay 21 gün hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.