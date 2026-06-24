Haberler

Niğde'de 2 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de haklarında uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalarda, haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 19 yıl 7 ay 18 gün ve 12 yıl 6 ay 21 gün hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı

O da mı AK Parti'ye geçiyor? Sürpriz ziyarete manidar soru

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim

Kapı sesi için komşusunu katleden caniden skandal ifade
Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi

Fenerbahçe için ilk açıklama geldi: 16 Haziran gecesi...
AK Parti'den kritik açıklama! 'Terörsüz Türkiye' için yeni yasal çerçeve geliyor

Gözler Meclis'te! Terörsüz Türkiye hedefi için yasal çerçeve geliyor
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi

Özel harekata ateş açıldı, karı-koca etkisiz hale getirildi
Canlı yayında büyük arbede! Polisin silahını kapıp kurşun yağdırdı

Milyonların gözü önünde yaşandı! Canlı yayın bir anda kabusa döndü
Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor! 'İntiharkolik' yine sahnede

Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor! "İntiharkolik" yine sahnede
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi

Altında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi