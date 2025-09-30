Haberler

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama
Niğde'nin Bor, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda 172,35 gram sentetik uyuşturucu, 751,3 gram esrar gibi maddeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Bor ve Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çiftlik İlçe Amirliği ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada 13 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 172,35 gram sentetik uyuşturucu, 751,3 gram esrar, 12,12 gram Hint Keneviri tohumu, 325 sentetik hap, 4 cam aparatı, 2 aseton ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
