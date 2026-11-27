Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 272 bin 621 hap ele geçirildi, zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Niğde'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı; üzerinde ve aracında yapılan aramada 272 bin 621 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmada 1 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 272 bin 621 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA