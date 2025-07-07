Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 269,08 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 269,08 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
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