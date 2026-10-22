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Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 2 kilo 943 gram ham madde bulundu

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Niğde'de 'Sokaklar Güvende' operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmanın ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Valilik açıklamasına göre operasyonda 2 kilo 943 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmada Z.S. ve İ.Y'yi gözaltına aldı.

Operasyonda, 2 kilo 943 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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