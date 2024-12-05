Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Niğde'nin Bor ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 44 sentetik ecza, 41,72 gram sentetik uyuşturucu, tüfek ve 3 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine düzenlediği operasyonda, 2 zanlıyı yakaladı.
Adreste yapılan aramada 44 sentetik ecza, 41,72 gram sentetik uyuşturucu, tüfek, 3 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.