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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Niğde'nin Bor ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 44 sentetik ecza, 41,72 gram sentetik uyuşturucu, tüfek ve 3 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine düzenlediği operasyonda, 2 zanlıyı yakaladı.

Adreste yapılan aramada 44 sentetik ecza, 41,72 gram sentetik uyuşturucu, tüfek, 3 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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