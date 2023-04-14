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Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı yakalandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 11 zanlıyı yakaladı.

Zanlılarla bir kilo esrar, 24 gram metamfetamin ve 27 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 5'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Niğde Güncel Haberler

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