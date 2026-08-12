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Niğde'de Uyuşturucuyla Mücadele Bilgilendirmesi

Niğde'de Uyuşturucuyla Mücadele Bilgilendirmesi
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri 10 etkinlikte, 345 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulunarak, broşür dağıttı.

Kaynak: AA
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