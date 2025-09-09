Niğde'de Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Niğde'de bir otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay, Ankara-Niğde Otoyolu Sazlıca mevkisinde meydana geldi.
Ankara-Niğde Otoyolu Sazlıca mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen 20 APL 512 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 51 AR 130 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
