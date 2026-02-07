Niğde'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları ciddiyetini koruyor.
Sürücüleri öğrenilemeyen 01 AVZ 250 plakalı otomobil Basmakçı köyü mevkisinde 01 AOJ 71 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, R.Ö.(5), H.R.Ö.(7), S.Ö.(28) ve G.D. (52) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel