Niğde'de TIR'a Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Niğde-Bor kara yolunda otomobiliyle TIR'a arkadan çarpan 24 yaşındaki Cemil Burak Toker, kaza sonucunda hayatını kaybetti.

NİĞDE'de TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Cemil Burak Toker (24), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Bor kara yolunda meydana geldi. Cemil Burak Toker yönetimindeki 34 SN 8612 plakalı otomobil, aynı yönde giden Adil S. yönetimindeki 27 AJF 481 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'ın dorsesinin altına giren araçta sıkışan Toker, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Toker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Toker'in cansız bedeni, morga kaldırıldı.

TIR sürücüsünün ifadesini alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

