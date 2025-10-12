Haberler

Niğde'de Tipi Nedeniyle Yollarını Kaybeden Öğrencilerle İletişim Kuruldu

Niğde Aladağlar'da tipi nedeniyle kaybolan 4 üniversite öğrencisiyle iletişim sağlandı ve yollarını buldukları bildirildi. AFAD ve JAK ekipleri olumsuz hava koşullarına karşı hazır bekletiliyor.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, Demirkazık Dağı Külah mevkisinde Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibinin tipi nedeniyle yollarını kaybettikleri bilgisinin alındığı belirtildi.

Ekiple kurulan iletişim sonucu dağcıların yollarını buldukları kaydedilen açıklamada, "Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı bildirilmiş olup olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırma ihtimaline karşı AFAD ve JAK ekiplerinin hazır kıta beklemesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

