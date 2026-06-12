Niğde'de şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde SUV tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İzzet Arslan (49) yönetimindeki 34 MGU 279 plakalı SUV tipi araç, Niğde-Pozantı Otoyolu Eminlik köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Rabia Tatar (45), Berat Han (13) ve Gürkan Ezel Arslan (11) ile Fatma Tatar (89) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.