Sulama kanalına düşen çiftçi hayatını kaybetti

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde sulama kanalına düşen çiftçi Turgay Çakmak, hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde sulama kanalına düşen çiftçi Turgay Çakmak (42) boğuldu.

Divarlı beldesi Çay mevkisinde sulama kanalında hareketsiz halde duran kişiyi fark edenler yardımı koştu. Sudan çıkartılan Turgay Çakmak, çevredekiler tarafından Çiftlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Çakmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turgay Çakmak'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
