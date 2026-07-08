Haberler

Niğde'de 4 kişinin yaralandığı silahla kavgada 1 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de 4 Temmuz'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeşten T.Y. tutuklanırken, V.Y. serbest bırakıldı.

Niğde'de 4 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklandı.

Silahlı kavganın ardından polislerce gözaltına alınan T.Y. ve V.Y, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kardeşi V.Y. ise serbest bırakıldı.

Şahsüleyman Mahallesi'nde 4 Temmuz'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmış, olayla ilgili T.Y. ve V.Y. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız

Rutte o ülkeyi işaret etti: Uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest! Yaptıkları yoruma bakın
Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a yanıt: Grönland satılık değil

Trump'ın ilhak planı NATO Zirvesi'ndeki lideri fena kızdırdı
Emekli imamdan yürekleri ısıtan karar: Minare yıkımı onlar için ertelendi

Minare yıkımı onlar için ertelendi
Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

Böyle U dönüşü görülmedi! Trump'ın bir mesajıyla düşmanlık rafa kalktı
NATO Zirvesi'nde Türkiye ve İngiltere'den tarihi anlaşma! Detayları gizli tutulacak

Avrupa'nın süper gücü ile anlaşma tamam! Detayları sır gibi saklanacak
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı

Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı