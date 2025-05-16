Niğde'de Siber Güvenlik Eğitimi Verildi

Niğde'de Siber Güvenlik Eğitimi Verildi
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı, siber suçlara karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık gibi konularda eğitim düzenledi. Eğitimin yapıldığı Çiftlik ilçesinde 56 vatandaş bilgilendirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara siber güvenlik eğitimi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy'deki eğitimde, "güvenli internet kullanımı, oltalama saldırıları, parola güvenliği, siber zorbalık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar" başlıklarında 56 vatandaşa güvenlik eğitimi verildi.

Ekipler, siber suçlara karşı hazırlanan uyarıcı ve bilgilendirici broşürler dağıttı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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