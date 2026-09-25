Niğde'de Sazlıca Kavşağı'nda araçlar çarpıştı, otomobildeki 5 kişi yaralandı

Niğde'de Sazlıca Kavşağı'nda araçlar çarpıştı, otomobildeki 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Niğde-Adana kara yolu Sazlıca Kavşağı'nda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Niğde'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.D. idaresindeki 51 KV 902 plakalı hafif ticari araç, Niğde-Adana kara yolu Sazlıca Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 50 LD 828 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA