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Niğde'de Sazlıca Kavşağı'nda araçlar çarpıştı, otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Niğde-Adana kara yolu Sazlıca Kavşağı'nda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Niğde'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.D. idaresindeki 51 KV 902 plakalı hafif ticari araç, Niğde-Adana kara yolu Sazlıca Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 50 LD 828 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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